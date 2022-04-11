В селах около Чернигова орки утроили штаб в церкви и издевались над домашним скотом людей.

Российские оккупанты устроили "сафари" на коров и свиней в селах Лукашевка и Ивановка, которые находятся у границ Чернигова. Об этом сообщает телеграмм-канал "Украина сейчас".

"Фермер насчитал 110 убитых туш – взрослые коровы и телята. Оккупанты застрелили даже корову, которая начала телиться. Именно с этой фермы с начала войны в Чернигов возили молоко для детей бесплатно. А сколько они еще поели, из автоматов расстреливали, делали шашлыки в церкви", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что треть домов, а это около полусотни, просто сравняли с землей. Сельскохозяйственная техника уничтожена и разграблена. 12 мирных жителей убиты россиянами. Тела находили даже в храме, именно в нем оккупанты устроили штаб.

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