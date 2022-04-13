Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

Так, на днях во время зачистки территории полиция Киевщины обнаружила расстрелянный автомобиль и тела погибших. Среди убитых – 2-летний мальчик, две женщины, бабушка и 14-летний подросток. Водитель с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

Трагедия произошла в середине марта возле села Макаров Бучанского района Киевской области. Оккупанты открыли огонь по автомобилю с белыми флагами и надписью «дети», когда люди пытались эвакуироваться.

Отметим, в поселке Макаров уже нашли более ста тел убитых мирных жителей. Данные не окончательные – некоторых погибших соседи и родственники хоронили во дворах и огородах.

В близлежащих селах почти не осталось уцелевших домов. Люди, которые не смогли уехать, больше месяца жили в погребах - все это время вокруг них гремели взрывы и шли бои.

До нападения россиян в поселке проживало до 15 тысяч человек. В ходе активных боевых действий осталось менее тысячи.

«Больше всего пострадали села, которые расположены в вокруг Макарова. В оккупации было 16 населенных пунктов. Вот здесь были позиции российских оккупантов, и этой уже сожженной техникой они перевозили боеприпасы», — рассказывали журналистам очевидцы зверств.

Напомним, ВСУ на Луганщине превратили оккупантов в пепел.

Также сообщалось, что война за Донбасс близится к точке кипения.

Кроме того Politeka.net сообщала, что атаки врага на Донбассе обернулись провалом.