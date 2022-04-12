Окупанти продовжують виведення військ з Білорусі для їх перекидання на схід України.

Такі дані британської розвідки, опублікований на сторінці в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Так, у розвідці повідомляють про ескалацію військових дій окупантів на Донбасі в найближчі 2-3 тижні.

Тривають бої навколо Миколаєва і Херсона, йде бій за Краматорськ.

Додамо, раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія намагається вербувати солдатів в окупованій частині Молдови-Придністров'ї.

Також у відповідь на зростаючі втрати окупанти намагаються збільшити чисельність військ особовим складом, звільненим з військової служби з 2012 року.

Крім того в розвідці Британії попереджали, що рф може застосувати в Маріуполі фосфорні бомби.

Росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України і може зробити це знову – проти Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович попередив, що Україну чекає доля Ізраїлю і це не остання війна з Росією.

Також Politeka.net писала, що, згідно з даними української розвідки, росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

Крім того Politeka.net писала, що в Україну прибули французькі жандарми.