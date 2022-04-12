Такі дані британської розвідки, опублікований на сторінці в Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Так, у розвідці повідомляють про ескалацію військових дій окупантів на Донбасі в найближчі 2-3 тижні.
Тривають бої навколо Миколаєва і Херсона, йде бій за Краматорськ.
Додамо, раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія намагається вербувати солдатів в окупованій частині Молдови-Придністров'ї.
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Також у відповідь на зростаючі втрати окупанти намагаються збільшити чисельність військ особовим складом, звільненим з військової служби з 2012 року.
Крім того в розвідці Британії попереджали, що рф може застосувати в Маріуполі фосфорні бомби.
Росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України і може зробити це знову – проти Маріуполя.
Нагадаємо, раніше Олексій Арестович попередив, що Україну чекає доля Ізраїлю і це не остання війна з Росією.
Також Politeka.net писала, що, згідно з даними української розвідки, росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.
Крім того Politeka.net писала, що в Україну прибули французькі жандарми.