Как пишет Politeka.net, в Нью-Йорке, США, произошла стрельба. Неизвестный человек открыл огонь по жителям города на станции метро "36th Street". Об этом сообщает The New York Times.
По предварительным данным, погибли в результате стрельбы пять человек. Еще 13 человек были ранены. Правоохранители ищут человека в противогазе и оранжевом строительном жилете. Инцидент произошел в 8.30 на станции метро "36th Street", где три линии проходят через район Сансет-Парк. После было отмечено, что на текущий момент на станции метро нет взрывчатых веществ. Свидетелей события попросили связаться с правоохранительными органами.
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