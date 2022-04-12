В метро Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу, в результате чего несколько человек погибли, а счет раненых пошел на десятки.

Как пишет Politeka.net, в Нью-Йорке, США, произошла стрельба. Неизвестный человек открыл огонь по жителям города на станции метро "36th Street". Об этом сообщает The New York Times.

По предварительным данным, погибли в результате стрельбы пять человек. Еще 13 человек были ранены. Правоохранители ищут человека в противогазе и оранжевом строительном жилете. Инцидент произошел в 8.30 на станции метро "36th Street", где три линии проходят через район Сансет-Парк. После было отмечено, что на текущий момент на станции метро нет взрывчатых веществ. Свидетелей события попросили связаться с правоохранительными органами.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY — 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022

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