Как пишет Politeka.net, российские оккупанты с начала войны в Украине начали творить зверства по отношению к украинским мирным жителям. Сотни и тысячи военных преступлений уже увидел весь мир, но как оказалось, жены россиян даже рады такому положению вещей. Так, СБУ перехватили разговор оккупанта со своей женой, которая призвала своего мужа к военным преступлениям.
"Жены российских захватчиков призывают своих мужчин насиловать украинских женщин
Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только кафиров, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.
"Ты давай там, украинских баб *** и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит женщина своему мужу-захватчику.
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Считаем, что какие-либо дополнительные комментарии здесь излишни.
Работаем на победу, чтобы как можно скорее выгнать эту нечисть из Украины!", - было отмечено в публикации СБУ к записи.
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