Генштаб ВСУ рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте и где сейчас проходят бои.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищают Украину от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью вернуть контроль над северными областями Украины. В Генштабе рассказали, как ща обстоят дела на фронте.

"На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил русской федерации.

В Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня кафиры пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не было", - отметили в Генштабе.

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