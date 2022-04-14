ВСУ в очередной ударили по аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.

Информацию подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович.

«Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены», - сообщил Арестович, опубликовав также видео.

Советник главы ОП также упомянул произошедшее с российским ракетным крейсером «Москва», на котором случился пожар 13 апреля.

«Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где «Москва»? «Она утонула» - написал Арестович на своей странице в Instagram.

Напомним, для войск захватчика, чтобы закрепиться в южном регионе страны крайне важно установить полный контроль над всей Херсонской областью. Потом, захватив Николаев, оккупанты планировали приблизиться к Одессе - где можно было бы соединить десант с моря и действия на суше. Однако раз за разом благодаря действиям ВСУ, НГУ, полиции и КОРДа противник терпит неудачу.

Аэродром в Чернобаевке является стратегической базой.

Напомним, мост в Харьковской области взлетел на воздух вместе с вражеской техникой.

Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный план оккупантов, которые стянули в Украину мобильные крематории.

Кроме того сообщалось, что в Черном море пылает российский крейсер.