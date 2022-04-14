Окупантам наказано знищувати докази їх злочинів і звірств на території України.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

Так, в Маріуполі зафіксовані відразу 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих мирних жителів.

Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори і знищити.

Крім того, військовою розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Також мобільний крематорій був помічений в Новоайдарі Луганської області.

Спалюють росіяни в таких крематоріях і своїх же побратимів. Таким чином, пояснюють у розвідці, росіяни намагаються приховати реальну кількість солдатів, загиблих в ході російської агресії проти України і відмови у виплатах сім'ям загиблих.

"Діяння російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього і статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Російське керівництво і далі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні", - нагадують у розвідці.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко в інтерв'ю CNN повідомив, що лише за попередніми даними, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в обложеному Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов».

Також повідомлялося про нове рішення Путіна щодо України.

У свою чергу в розвідці Британії розповіли про нового командувача війною в Україні.