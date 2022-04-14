Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.
Так, в Маріуполі зафіксовані відразу 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих мирних жителів.
Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори і знищити.
Крім того, військовою розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Також мобільний крематорій був помічений в Новоайдарі Луганської області.
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Спалюють росіяни в таких крематоріях і своїх же побратимів. Таким чином, пояснюють у розвідці, росіяни намагаються приховати реальну кількість солдатів, загиблих в ході російської агресії проти України і відмови у виплатах сім'ям загиблих.
"Діяння російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього і статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Російське керівництво і далі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні", - нагадують у розвідці.
Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко в інтерв'ю CNN повідомив, що лише за попередніми даними, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в обложеному Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов».
Також повідомлялося про нове рішення Путіна щодо України.
У свою чергу в розвідці Британії розповіли про нового командувача війною в Україні.