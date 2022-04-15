На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.

В Генштабе констатируют, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В то же время на Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Напомним, украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага.

Также сообщалось, что россияне больше не смогу производить свои ракеты "Кинжал".

Кроме того Politeka.net писала, что воины ВСУ превратили вражеский самолет в груду ржавеющего металла.