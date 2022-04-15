Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.
В Генштабе констатируют, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Комендантский час усиливают в Киевской области: где лучше не появляться на улице до 18 апреля
Можно будет выбрать другой город: каких компенсаций ждать украинцам за разрушенное жилье
Новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео: "Вы будете смеяться, но..."
"Это безумие": Арестович рассказал о новом решении Путина относительно Украины
В то же время на Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Напомним, украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага.
Также сообщалось, что россияне больше не смогу производить свои ракеты "Кинжал".
Кроме того Politeka.net писала, что воины ВСУ превратили вражеский самолет в груду ржавеющего металла.