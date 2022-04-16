Воздушные силы Вооруженных сил сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет утром 16 апреля. Об этом сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи. 'Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов".

Ранее во Львовской областной военной администрации сообщили, что утром, 16 апреля, в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о повышенном уровне угрозы применения оккупантами ракетного вооружения. Об этом говорится в утренней сводке 16 апреля. "Учитывая пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства", - говорится в сообщении.

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