В МВФ уже начали готовиться к масштабному послевоенному восстановлению Украины.

Международных валютный фонд готовится к масштабному восстановлению Украины. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", – сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ также добавила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

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