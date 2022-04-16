Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось врага выгнать из севера Украины, но все еще остается сложной ситуацией на востоке. Там оккупанты готовят наступление и власти делают все, чтобы эвакуировать мирных жителей. Но россияне постоянно срывают эвакуацию несмотря на договоренности, о чем сообщил глава области Сергей Гайдай.
"Россияне сорвали эвакуацию с Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека, в общей сложности более 70
Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека. Впрочем, обезопасили еще 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной. Кстати, в новом месте сбора по ул. Щербакова, первая, организованное хранилище на время обстрелов и питания", - написал Гайдай у себя в канале.
Напомним, стало известно, сколько украинских военных оказались в плену оккупантов
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
«Рельсовая война» продолжает набирать обороты на территории России: стало известно о новых диверсиях
Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва": "Честно говоря..."
«Испытываем стыд и позор»: звезда «Сватов» пронзительно обратился к украинцам
Комендантский час усиливают в Киевской области: где лучше не появляться на улице до 18 апреля
Также Politeka сообщала, что трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших
А еще Politeka писала, что россияне избили бармена в Испании из Украины: появились кадры инцидента