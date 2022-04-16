В российском плену в настоящее время находятся около 700 украинских военных и более тысячи мирных жителей. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот – это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей. Относительно количества пленных у нас примерно паритет: у нас около 700 их военнопленных и у них около 700 наших военных», - сказала Верещук.

Она добавила, что русские оккупанты полностью игнорируют Женевскую конвенцию и издеваются над пленными, также они обменивают пленных выборочно и не обращают внимания на представленные украинской стороной списки.

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Часть мариупольцев оккупанты собираются мобилизовать. Мужчин вывезут в Новоазовск, откуда часть отправят в российский оккупационный корпус, а другую часть – на расчистку завалов. Некоторых может ожидать казнь.

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