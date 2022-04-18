За минувшие сутки основные усилия враг сосредоточивал в районах Лимана, Кременной, Попасной и Рубежного и пытался установить полный контроль над Мариуполем.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, противник осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха не имел.

Враг также безуспешно пытался закрепиться в районах Кременной и Рубежного.

С целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создание условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровное. Успеха не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы, пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы позиций войск ВСУ в направлениях на Николаев и Александровку.

Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито двенадцать атак врага, уничтожено десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.

Кроме того воздушными силами за предыдущие сутки было поражено пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.

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