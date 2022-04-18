Как сообщают в Генштабе ВСУ, противник осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха не имел.
Враг также безуспешно пытался закрепиться в районах Кременной и Рубежного.
С целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создание условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровное. Успеха не имел, понес потери и отошел.
На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы, пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.
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Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы позиций войск ВСУ в направлениях на Николаев и Александровку.
Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито двенадцать атак врага, уничтожено десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.
Кроме того воздушными силами за предыдущие сутки было поражено пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.
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