Українська снайперка Олена Білозерська дала прогноз стосовно того, коли закінчиться війна. Про це вона сказала в інтерв’ю УП.
Білозерська бачить кілька варіантів розвитку подій.
«Це залежить від того, чи проведе Росія загальну мобілізацію. Якщо проведе, а схоже, що готується до цього – ще не менше року. Якщо раптом ні – все закінчиться на початку літа», - зазначила військова.
Білозерська додала, що в свідомості росіян відбулися важливі зміни.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Росіяни обстріляли Луганщину: зайнялися багатоповерхівки, один будинок знищено
Подоляк жорстко звернувся до Європи через постачання зброї: "У цю гру можна грати довго"
Росіяни побили бармена з України в Іспанії: з'явилися кадри інциденту
Фанат "русського миру" засвітив символіку в Дніпрі, фото: "намагався швидко піти"
«Дяка Богові, в нас більше немає потужної п'ятої колони – її знищив Путін. Між іншим, не тільки в головах українців відбулися незворотні зміни, в головах росіян теж. Судячи з їхньої поведінки з населенням тимчасово окупованих територій, росіяни чудово розуміють, що вони тут не "старші брати", що повернулися додому після довгої розлуки, а загарбники, окупанти, як гітлерівці або "совіти"», - зазначила українська снайперка.
Нагадаємо, Арестович оцінив перспективи нового наступу рф: "Вони психологічно програли, надломилися"
Як повідомляла Politeka, Генштаб про нові загрози від рф: підготовка морської операції та загроза ракетних ударів по кількох областях
Також Politeka писала, що президент Зеленський розповів про ймовірних гарантів безпеки для України: Вже чотири держави