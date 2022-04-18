"Росіяни прекрасно розуміють, що вони тут не "старші брати" , які повернулися додому після довгої розлуки, а загарбники, окупанти, як гітлерівці або "совіти"

Українська снайперка Олена Білозерська дала прогноз стосовно того, коли закінчиться війна. Про це вона сказала в інтерв’ю УП.

Білозерська бачить кілька варіантів розвитку подій.

«Це залежить від того, чи проведе Росія загальну мобілізацію. Якщо проведе, а схоже, що готується до цього – ще не менше року. Якщо раптом ні – все закінчиться на початку літа», - зазначила військова.

Білозерська додала, що в свідомості росіян відбулися важливі зміни.

«Дяка Богові, в нас більше немає потужної п'ятої колони – її знищив Путін. Між іншим, не тільки в головах українців відбулися незворотні зміни, в головах росіян теж. Судячи з їхньої поведінки з населенням тимчасово окупованих територій, росіяни чудово розуміють, що вони тут не "старші брати", що повернулися додому після довгої розлуки, а загарбники, окупанти, як гітлерівці або "совіти"», - зазначила українська снайперка.

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