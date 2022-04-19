Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций.

«"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил россии: Командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. "Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что 18 апреля российские оккупационные войска взяли под контроль Кременную Луганской области. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят", – заявил Гайдай, призвав людей срочно уезжать.

Также сообщалось, что в Сети появились кадры горящего крейсера «Москва» после атаки. Напомним, российское руководство скрывает, что корабль потерпел крушение в результата ракетного удара сил ВСУ.

Кроме того Politeka.net писала, что пленный оккупант рассказал, что россияне продолжают силовую мобилизацию в так называемых "Л/ДНР". Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир.

Ранее в украинской разведке сообщили, что "мобилизация" провалилась на территории ОРДЛО.