Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він повідомив, що в Лисичанську поранено шість патрульних поліцейських - такий результат обстрілу орками будівлі Управління

Двоє загиблих і четверо поранених в результаті обстрілу міста Золоте.

Раніше Гайдай повідомляв, що росіяни вдарили по спорткомплексу «Олімп» в Кремінній – площа загоряння 2400 кв.м. по області загорілися не менше 15 житлових будинків.

"Артилерійські обстріли Кремінної тривали 17 квітня і вночі стали більш частими і потужними. Сталося займання семи житлових будинків, господарських будівель, лісової підстилки. Кілька годин тому снаряди росіян влучили по місцевих об'єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому за програмою Президента «Велике будівництво» спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України...", - повідомляв Гайдай.

За його словами, залишатися в області дуже небезпечно, обстріли не припиняються.

Тим часом з'явилася інформація, що ворог обстріляв Львів – під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, окупанти також вдарили ракетами по Дніпропетровщині.

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