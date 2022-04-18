Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки воюют с российскими оккупационными войсками. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью освободить север Украины от оккупанта. Пока одни украинцы воюют, некоторые решили воспользоваться возможностью, о чем сообщает Управление СБУ в Волынской области.

"СБУ на Волыни заблокировала незаконный сбыт партии бронежилетов и касок

Сотрудники СБУ заблокировали незаконное сбыт партии бронежилетов, касок и других товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тыс. дол.

Оперативники установили, что незаконную схему организовал член добровольческого формирования, также занимающий должность руководителя одного из отделов Подгайцевской ТГ", - написано было в публикации.

Напомним, нашлись новые российские семьи, чьи сыновья пропали без вести на крейсере "Москва"

Также Politeka сообщала, что украинские защитники провели контратаку, уничтожив технику противника

А еще Politeka писала, что на Харьковщине оккупанты оставили тела своих солдат, бросали даже раненных



