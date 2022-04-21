О ЧП стало известно днем в четверг, 21 апреля, сообщают росСМИ. Возгорание произошло в здании 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны рф в городе Тверь.
Пожар быстро охватил большую площадь: здание НИИ был охвачено языками пламени и клубами дыма. Пожару присвоили второй уровень сложности. К месту происшесвия выехали пожарные и скорая, движение на дорожном участке перекрыто.
Очевидцы рассказали, что во время пожара люди выпрыгивали из окон горящего здания. Пожарные снимали их со второго этажа.
Позже стало известно, что в результате пожара два человека погибли и еще около трех десятков пострадали. Один человек пропал, его поиски продолжаются.
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В результате возгорания крыша НИИ обрушилась.
«Институт занимался разработкой теории вооружения противовоздушной обороны, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования», - сообщается в телеграм-канале «Збройні сили України. Війна з окупантом».
Отметим, что 20 апреля в центре Москвы на Тверской области разгорелся пожар, в результате которого дым окутал всю площадь.
Напомним, Николаев попал под обстрел оккупантов: загорелся жилой дом.
Как сообщала Politeka, выяснилось, куда попали вражеские ракеты в Днепропетровской области.
Также Politeka писала, что опубликованы возможные фото крейсера "Москва" после атаки.