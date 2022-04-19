В городе Николаев вечером в понедельник, 18 апреля, прогремело несколько взрывов. Как выяснили спасатели, в результате российского артиллерийского обстрела загорелись жилой дом и складское помещение магазина.
Детали сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате российского обстрела возник пожар в жилом доме и складском помещении магазина "Сантех Строй Маркет Аладдин" на Херсонском шоссе. Площадь возгорания достигла 200 кв. м, однако спасателям удалось погасить огонь.
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Также, в течение суток пожарные 22 ДПРЧ 2 ДПРЗ потушили пожар кровли жилого дома на ул. Очаковской с. Черноморка Черноморской территориальной общины Николаевского района, которая возникла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, мужчина сжег дом сожительницы под Одессой.
Как сообщала Politeka, в Синельниковском районе под удар попал объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар.
Также Politeka писала, что в Северодонецке занялись четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом.