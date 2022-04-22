С первых дней войны мелитопольцы активно сопротивляются оккупантам, поэтому погибших все больше.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами.

Так, согласно данным разведки, за время оккупации города подтверждена ликвидация около 100 оккупантов.

Добавим, что в Сети также появилось видео, как в Мелитополе местный житель сорвал с флагштока российский триколор.

Также напомним, что о партизанском сопротивлении оккупантам в Мелитополе рассказывал и советник главы ОП Алексей Арестович.

"У большинства ножевые или пулевые ранения. Кто-то ловит патрули, ловил по крайней мере... Добро пожаловать в ад. Если пришли, то получайте", - рассказывал Арестович.

Кроме того сообщалось, что во время российского вторжения агрессоры повредили и уничтожили около 400 отделений Укрпочты, а также похитили 3 миллиона гривен.

Напомним, на Запорожье рухнул украинский Ан-26.

Кроме того Politeka.net писала, что в РФ проговорились о больших потерях в войне с Украиной.