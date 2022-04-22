Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами.
Так, согласно данным разведки, за время оккупации города подтверждена ликвидация около 100 оккупантов.
Добавим, что в Сети также появилось видео, как в Мелитополе местный житель сорвал с флагштока российский триколор.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Россия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая
"Грузовиками свозят тела": под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, расположение показали на карте
"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля
"Был подбит с суши": мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва"
Также напомним, что о партизанском сопротивлении оккупантам в Мелитополе рассказывал и советник главы ОП Алексей Арестович.
"У большинства ножевые или пулевые ранения. Кто-то ловит патрули, ловил по крайней мере... Добро пожаловать в ад. Если пришли, то получайте", - рассказывал Арестович.
Кроме того сообщалось, что во время российского вторжения агрессоры повредили и уничтожили около 400 отделений Укрпочты, а также похитили 3 миллиона гривен.
Напомним, на Запорожье рухнул украинский Ан-26.
Кроме того Politeka.net писала, что в РФ проговорились о больших потерях в войне с Украиной.