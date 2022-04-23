В Мариуполе погибли две девочки Елизавета и Соня.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Они были актрисами и играли в мариупольском театре "Концепция" Люсси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии".

"Мы очень сочувствуем родственникам и близким и никогда не забудем талантливых ангелочков. Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", — написал Андрющенко в телеграм.

Напомним, в ОБСЕ заговорили о циничном преступлении оккупантов в Мариуполе.

Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.