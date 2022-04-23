Представник США в ОБСЄ заявив, що росіяни могли застосувати в Маріуполі сльозогінний газ з хімікатами

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, заявив, що "на даний момент вивчаються повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь".

"Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами, які могли б викликати більш сильні симптоми, щоб послабити і вивести з ладу українських цивільних і бійців в рамках своєї агресивної кампанії по захопленню Маріуполя", - сказав Майкл Карпентер.

Також він додав, що зараз потрібно терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних у відповідальність за те, що цілком може бути черговим військовим злочином в Україні.

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