Украинские защитники нанесли удар по врагу в Херсонской области, уничтожив десятки солдат рф.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, согласно данным, в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага – убиты более 70 человек.

Точное количество погибших уточняется.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Отметим, что в то же время в Сети появилась пока неподтвержденная информация, что на Херсонском направлении освобождены 5 сел, оккупанты отступают на рубежи легендарной Чернобаевки.

Напомним, в Сети появились кадры танковой колонны россиян с символом "О". враг продолжает стягивать силы на Донбасс.

Также Politeka.net писала, что на месте затопления крейсера "Москва" работает специальный корабль "Коммуна" - россияне пытаются спасти с затонувшего судна секретные документы, военное оборудование и ракеты.

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