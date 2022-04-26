Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, согласно данным, в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага – убиты более 70 человек.
Точное количество погибших уточняется.
Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Украина сможет открыть второй фронт: названы сроки самых важных боев во "второй фазе"
«Курят как-то неаккуратно»: в рф вслед за нефтебазой вспыхнул аэродром, видео
Успеха не имел: штурм врага провалился, в Генштабе ВСУ сообщили подробности
"Покруче Чернобаевки": ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна
Отметим, что в то же время в Сети появилась пока неподтвержденная информация, что на Херсонском направлении освобождены 5 сел, оккупанты отступают на рубежи легендарной Чернобаевки.
Напомним, в Сети появились кадры танковой колонны россиян с символом "О". враг продолжает стягивать силы на Донбасс.
Также Politeka.net писала, что на месте затопления крейсера "Москва" работает специальный корабль "Коммуна" - россияне пытаются спасти с затонувшего судна секретные документы, военное оборудование и ракеты.
Кроме того Politeka.net писала, что Стефанчук рассказал о плане парламента на случай ликвидации Зеленского.