Через загрозу ліквідації вищого політичного керівництва на початку повномасштабної війни з РФ в парламенті був підготовлений спеціальний порядок на випадок необхідності обрання нового голови Верховної Ради. Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді".

Як виявилося, з метою безпеки і збереження керованості парламентом 24 лютого депутати проголосували рішення, яким передали право збирати і вести засідання ВРУ не тільки спікеру, але і його заступникам. Також з метою безпеки голова ВРУ, перший заступник і віце-спікер перебували в трьох різних місцях.

"Ми віддавали собі звіт, що все може бути, аж до знищення вищого політичного керівництва. Тому ми диверсифікували ризики і домовилися з колегами, що троє будемо перебувати в різних місцях, щоб у разі чого не втратити керованість єдиним законодавчим органом – Верховною Радою. Я залишився в Києві. Більше скажу, у нас був один спеціальний пакет, що знаходився у двох заступників. Це порядок на випадок необхідності обрання нового голови Верховної Ради. Ми готувалися до різних варіантів розвитку подій, щоб ми не втратили керованість процесом і керованість парламентом", - розповів Стефанчук.

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