Российские войска пытаются продвинуться в сторону Славянска и Краматорска с севера и востока.

Как сообщается в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter, идут тяжелые бои.

«Город Кременная пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, где российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока», - говорится в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022

Также сообщается, что российские силы пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины. Для этого враг готовится к наступлению на Запорожье.

Захват оккупантами Кременной и бои на юге Изюмщины подтверждают их намерения.

Добавим, что утром 26 апреля российские захватчики обстреляли Запорожье. Власти города призвали местных жителей не публиковать фото и видео «прилетов».

Отметим, что в то же время появилась инфоормация, что местные жители оккупированного Херсона готовятся выйти на митинг против так называемого "референдума".

Несмотря на оккупацию региона и опасность жизни, херсонцы продолжают демонстрировать всем украинцам силу здорового патриотизма.

Напомним, в свою очередь Алексей Арестович назвал большой глупостью решение оккупантов наступать в Криворожском направлении.

Также Politeka.net писала, что враг несет большие потери на Херсонщине.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Россия продолжает стягивать танковые ударные подразделения на Донбасс.