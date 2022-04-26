Как сообщается в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter, идут тяжелые бои.
«Город Кременная пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, где российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока», - говорится в сводке.
Также сообщается, что российские силы пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины. Для этого враг готовится к наступлению на Запорожье.
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Захват оккупантами Кременной и бои на юге Изюмщины подтверждают их намерения.
Добавим, что утром 26 апреля российские захватчики обстреляли Запорожье. Власти города призвали местных жителей не публиковать фото и видео «прилетов».
Отметим, что в то же время появилась инфоормация, что местные жители оккупированного Херсона готовятся выйти на митинг против так называемого "референдума".
Несмотря на оккупацию региона и опасность жизни, херсонцы продолжают демонстрировать всем украинцам силу здорового патриотизма.
Напомним, в свою очередь Алексей Арестович назвал большой глупостью решение оккупантов наступать в Криворожском направлении.
Также Politeka.net писала, что враг несет большие потери на Херсонщине.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Россия продолжает стягивать танковые ударные подразделения на Донбасс.