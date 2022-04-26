Как сообщил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, бороться с подлодками непосредственно в районе пуска ракет – возможностей нет.

«Они совершают пуск с глубины 50 метров, но после каждого залпа эти подлодки заходят в порт, чтобы загрузить новый комплект ракет, и там длительное время находятся в надводном положении. Думаю, если у нас будет возможность, мы воспользуемся таким фактором и сможем применить наше ракетное вооружение для уничтожения этих лодок», - заверил Жданов в своей колонке, опубликованной на сайте «НВ».

Говоря об авиации россии, Жданов пояснил, что противник пытается работать дистанционно и на украинские позиции заходят только штурмовиками - остальные совершают пуски ракет, не подходя к переднему краю, чтобы не попадать в зону действия украинской ПВО.

«Поэтому два-три самолета, сбитых каждый день — это большая победа со стороны наших воздушных сил», - сообщил Жданов.

Напомним, в сводке на утро 26 апреля Генштаб ЗСУ сообщил, что Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатых ракеты.

Напомним, россияне пытаются спасти с затонувшего крейсера "Москва" секретные документы, оборудование и ракеты.

Также сообщалось, что в Попасной Луганской области начался ад.

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