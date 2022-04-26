Мэр Попасной сообщает, что работает авиация с артиллерией, а также идут наземные бои. Люди заблокированы в подвалах. Об этом
В Попасной Луганской области сейчас «ад». Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай также сообщает, что оккупанты обстреливал область 17 раз за минувшие сутки. Больше всех пострадали Попасная, Лисичанск и Горная громада. Однако Попасная и Рубежное – неприступные крепости. Врагу не удается захватить город.
«Оккупанты обстреливают Попасную из всего, что у них есть - артиллерии, авиации, идут бои с применением стрелкового оружия. Люди заблокированы в подвалах, но украинская власть пытается доставлять им воду и еду, а на обратном пути забирать местных жителей» - говорится в сообщении.
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Также, городские власти Николаева готовятся к полномасштабному вторжению или осаде города, оборудуют оборонительные сооружения. Он отметил, что россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливает их в Херсонской области для нападения на Николаев.
"Мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри", – сказал Сенкевич.
Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.
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