Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Примерно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал это сообщение, раздались еще три взрыва …Только что связался с председателем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительным данным, горит склад боеприпасов", – расказал губернатор.
Очевидцы уже начали выкладывать кадры пожара, сопровождающегося взрывами, в соцсетях.
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Напомним, ранее в Белгороде уже горели склады с боеприпасами и нефтебаза. В Минобороны Великобритании тогда предположили, что данные ЧП могут усложнить для россии атаки на Харьков.
«Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов даст дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепи россии. Особенно может пострадать поставка российских войск, которые окружают Харьков в 60 километрах от Белгорода» , — сообщали в Минобороны Британии.
Кроме того на днях в российском Брянске горела нефтебаза, а в Уссурийске военный аэродром.
В свою очередь Алексей Арестович, комментируя участившиеся пожары на военных объектах, предположил, что в рф началась "партизанская война".
При этом количество генералов, погибших на украинской территории, уже пошло на второй десяток.