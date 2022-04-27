Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, комментируя гибель российских генералов в ходе боев на территории Украины.
«Российская армия теряет большое количество генералов — счет пошел уже на второй десяток. Причина этого в том, что ситуация в вооруженных силах РФ настолько нестабильна в плане морального духа и мотивированности бойцов, что командный состав вынужден находится почти в первой линии обороны, чтобы контролировать и влиять на обстановку», - пояснил Жданов в своей колонке, опубликованной на сайте "НВ".
Военный эксперт отмечает, что украинская армия использует это для того, чтобы нанести поражение.
«Зная, что в любой армии мира система управления — это основа боеспособности войск. Именно поэтому такова численность погибших среди высших и старших офицеров вооруженных сил РФ», - уверен полковник запаса.
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Военный эксперт также подчеркнул, что когда генералы погибают в таком количестве – это уничтожает мотивацию и нравственный дух бойцов.
«Это для нас самое главное: российские войска деморализуются с каждой гибелью представителей старшего или высшего офицерского состава», - подчеркнул Жданов.
Напомним, отставной генерал армии США Дэвид Петреус также обратил внимание на большое количество российских генералов, ликвидированных в Украине.
Петреус предположил, что у РФ проблемы с управлением войсками - когда колонна останавливается, генерал, сидящий в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что случилось.
У российских военных нет никакой инициативы на более низком уровне, и они нуждаются в указаниях. В то же время у украинцев очень хорошие снайперы, отметил генерал армии США.
Отметим, что потери оккупантов в живой силе на утро 26 апреля по данным Генштаба ВСУ составили 22 100 тыс. человек.
Также сообщалось, что Украина сможет открыть второй фронт - названы сроки самых важных боев во "второй фазе".
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты планируют взрыв дамбы водохранилища - пострадавших могут быть тысячи.
В свою очередь советник главвы ОП Алексей Арестович заявил, что оккупанты ускоряют свою утилизацию, решив наступать в Криворожском направлении.