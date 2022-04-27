ГУР Минобороны Украины рассказало о планах оккупантов в Мариуполе, где остаются украинские защитники в окружении.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самой сложной ситуацией остается в Мариуполе, где украинские защитники обороняют город, оставаясь на "Азовстали". В ГУР МО Украины сообщили, какие планы у оккупантов на ближайшие дни.

"Оккупанты готовят пропагандистский «пресстур» в Мариуполе для лояльных СМИ

В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый «пресстур». Прибытие «журналистов» на территорию Украины организуется через Российский Ростов", - сообщено в публикации.

Отмечено, что будут подготовленные свидетели, которые расскажут, что украинцы сами себя бомбят и уничтожают мирных жителей.

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