Сегодня ночью в столице страны-агрессора было весьма неспокойно.

В россии, на Кустанайской улице в Москве, сегодня ночью раздавались взрывы. Кроме того, на Западе Москвы горело четырехэтажное здание. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора и многочисленные Телеграм-каналы.

"Намедитировали, огонь дошёл до московии... Гори-гори ясно, чтобы не погасло!", - говорится в сообщении одного из Телеграм-каналов.

Так, на Кустанайской улице сгорели семь автомобилей. Сгоревшие машины были припаркованы около жилого дома. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. Имели ли эти автомобили отношение к силовикам пока - неизвестно.

Что касается Запада Москвы, то там произошел пожар в четырехэтажном строящемся здании. Предварительная площадь — 40 квадратных метров. Как сообщили в московском главке МЧС, информации о пострадавших нет.

Напомним, оккупанты перебросили на Харьковщину дополнительные силы и технику.

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