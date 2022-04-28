На оккупированной территории взорван ключевой мост.
Об этом в своем канале "Американский пехотинец" сообщает украино-американский военный Alex Saint.
"Под Мелитополем, (в районе населённого пункта Акимовка), совершенно случайно самоликвидировался ж/д мост. Переброска войск из Крыма и вывоз награбленного, приостановлен на длительный срок.
Причина взрыва моста традиционна… Что-то хлопнуло!
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Охрана моста в крайней степени ох*ения и сейчас готовится к отправке на Колыму!", - сообщает он.
Также сообщается, что по словам местных жителей, у орков началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.
Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.
Также Politeka писала, где сейчас идут бои и какие еще территории попали под оккупацию.