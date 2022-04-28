Местные жители опубликовали видео, на которых можно увидеть огромные пожары на Херсонщине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самый большой успех у врага был в Херсонской области, где он взял под контроль большую часть области, включая областной центр. И хоть сейчас Украина оттесняет врага там, регион остается под контролем россии. И сегодня, 28 апреля, стало известно, что в Херсоне произошел пожар. Видео опубликовали очевидцы, после чего его опубликовал тг-канал издания "УНИАН".

"Херсон сейчас! Город окутан дымовой завесой. Сообщается, что прилетов не было. Горят трава и лес. Тушить некому", - отмечено в публикации.

"Честно, как фильм "АД", - сказал человек за кадром на видео.

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