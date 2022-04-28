Украина с большой вероятностью получит боевые самолеты.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире УНИАН.
"Даже тот факт, что Владимир Зеленский сказал, что нам дали запчасти и комплектующие для наших самолетов - это говорит о том, что поставки идут. Поставки наверняка уже идут, хотя их возможно не оглашают.
Вопрос в другом: дадут ли нам самолеты советских образцов или все-таки в рамках ленд-лиза могут поставить западные образцы самолетов. Я напомню, что за эти 8 лет Канада трижды предлагала нам F-18, но мы отказывались", - заявил Жданов.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Взорван мост: оккупанты лишились ключевой артерии для переброски крымской группировки
Рф согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности
«Будем молиться»: Александр Пономарев срочно просит украинцев о помощи
Поминальные дни: киевлян настоятельно просят не ходить на кладбища, названа причина
Напомним, в россии вспыхнул новый масштабный пожар: что горит на этот раз.
Как сообщала Politeka, уничтожен важный для оккупантов мост, фото.
Также Politeka писала, авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые.