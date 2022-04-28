Украина с большой вероятностью получит боевые самолеты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире УНИАН.

"Даже тот факт, что Владимир Зеленский сказал, что нам дали запчасти и комплектующие для наших самолетов - это говорит о том, что поставки идут. Поставки наверняка уже идут, хотя их возможно не оглашают.

Вопрос в другом: дадут ли нам самолеты советских образцов или все-таки в рамках ленд-лиза могут поставить западные образцы самолетов. Я напомню, что за эти 8 лет Канада трижды предлагала нам F-18, но мы отказывались", - заявил Жданов.

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