Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от оккупационных войск России. Несмотря на успехи ВСУ очень сложной ситуация остается в Мариуполе. Там продолжают зверствовать оккупационные войска, обстреливая жилые дома из танков. Об этом сообщили украинские защитники из "Азовстали", опубликовав соответствующее видео в своем тг-канале.

"На этом видео - наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", - отмечено в публикации.

На кадрах можно увидеть танк, который подъехал к жилому дому и выстрелил.

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