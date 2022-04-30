По словам городского главы, это один из самых страшных геноцидов в современной истории.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал действия российских оккупантов, еще более жуткими, чем фашистов во времена Второй Мировой войны. По словам городского главы, в то время в городе погибли около 10 тысяч людей, теперь же орки убили более 20 тысяч, еще около 40 тысяч мариупольцев были насильно вывезены из города.

"Российская армия за два месяца убила вдвое больше жителей Мариуполя, чем фашисты за два года во время Второй мировой. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории", – заявил Вадим Бойченко.

Ранее мы писали, что оккупанты начали вывозить уцелевшее оборудование из мариупольских больниц. Так, городской совет со ссылкой на рассказы местных жителей рассказали, что россияне начали увозить аппараты ШВЛ.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую область Мариуполя. Особое внимание было уделено медицинскому направлению. Но мало того, что русская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, Байден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путина.

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