30 апреля мощный торнадо пронесся по Андоверу (штат Канзас, США), разрушив много домов, травмировав нескольких людей и оставив более 15 000 человек без электричества. Также три человека погибли. Об этом сообщает местная власть, пишет АВС.
Жертвами стихии стали студенты-метеорологи университета Оклахомы (19, 20 и 22 лет), которые спасались от шторма и попали в смертельное ДТП.
Чиновники сообщили о нескольких раненых. В округе Седжвик три человека получили ранения, в том числе одна женщина получила серьезные травмы.
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В некоторых районах дома были полностью снесены". По данным властей, в результате сильного смерча пострадало более тысячи зданий. Среди сильно поврежденных зданий оказались мэрия, Оздоровительный центр в Андовере и Начальная школа Прери-Крик.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что были сбиты столбы электроснабжения.
В некоторых районах также сообщалось о граде размером примерно с грейпфрут.
Губернатор Канзаса Лаура Келли объявила чрезвычайное положение в связи с последствиями шторма.
Шторм произошел через несколько дней после 30-й годовщины смертоносного торнадо F5, самого высокого возможного рейтинга, в результате которого в Канзасе погибли 17 человек.
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