Появились кадры разрушительного шторма и его последствий.

30 апреля мощный торнадо пронесся по Андоверу (штат Канзас, США), разрушив много домов, травмировав нескольких людей и оставив более 15 000 человек без электричества. Также три человека погибли. Об этом сообщает местная власть, пишет АВС.

Жертвами стихии стали студенты-метеорологи университета Оклахомы (19, 20 и 22 лет), которые спасались от шторма и попали в смертельное ДТП.

This footage of a tornado ripping through Kansas is insanepic.twitter.com/cdN4TEr0op — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) May 1, 2022

Чиновники сообщили о нескольких раненых. В округе Седжвик три человека получили ранения, в том числе одна женщина получила серьезные травмы.

Strong tornado in Andover Kansas NOW pic.twitter.com/LKWi3FPslq — Gage Shaw (@WXgage) April 30, 2022

В некоторых районах дома были полностью снесены". По данным властей, в результате сильного смерча пострадало более тысячи зданий. Среди сильно поврежденных зданий оказались мэрия, Оздоровительный центр в Андовере и Начальная школа Прери-Крик.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что были сбиты столбы электроснабжения.

Some of the most violent tornado footage I’ve ever seen.



The Andover, Kansas tornado yesterday evening was unbelievable. pic.twitter.com/YtQqN6qlCW — US StormWatch (@US_Stormwatch) April 30, 2022

В некоторых районах также сообщалось о граде размером примерно с грейпфрут.

Губернатор Канзаса Лаура Келли объявила чрезвычайное положение в связи с последствиями шторма.

First light drone footage of the devastating Andover, Kansas Tornado from yesterday #KSwx pic.twitter.com/CqU18dr2mJ — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) April 30, 2022

Шторм произошел через несколько дней после 30-й годовщины смертоносного торнадо F5, самого высокого возможного рейтинга, в результате которого в Канзасе погибли 17 человек.

Напомним, страшная стихия разрушила целый город, деревья вырывало с корнями

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