На опублікованих в мережі кадрах видно стіну чорного густого диму і величезні язики полум'я.

У росії в четвер, 28 квітня, спалахнула пожежа в торгово-виставкового центрі "Гагарінський" в місті Ішим Тюменьської області.

Полум'ям охопило дах торгового центру. На опублікованих в мережі кадрах видно стіну чорного густого диму і величезні язики полум'я.

Площа пожежі, за даними російського МНС, близько п'яти тисяч квадратів.

Причини пожежі поки не встановлені. Про постраждалих не повідомляється.

Відзначається, що всіх людей встигли евакуювати ще до приїзду пожежників.

Вы будете смеяться, но мордор снова горит.



В этот раз в Ишиме в ТВЦ «Гагаринский» загорелся верхний этаж здания. pic.twitter.com/HiGRlM12fi — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) April 28, 2022

Нагадаємо також в ніч на 28 квітня на Кустанайській вулиці в Москві лунали вибухи. Там згоріли сім автомобілів. Згорілі машини були припарковані біля житлового будинку. Пожежа поширилася на площі 40 квадратних метрів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Чи мали ці автомобілі відношення до силовиків поки-невідомо.

Крім того, на заході Москви горіла чотириповерхова будівля.

Нагадаємо, у столиці рф прогриміли вибухи і спалахнула багатоповерхівка, кадри.

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