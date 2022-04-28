У росії в четвер, 28 квітня, спалахнула пожежа в торгово-виставкового центрі "Гагарінський" в місті Ішим Тюменьської області.

Полум'ям охопило дах торгового центру. На опублікованих в мережі кадрах видно стіну чорного густого диму і величезні язики полум'я.

Площа пожежі, за даними російського МНС, близько п'яти тисяч квадратів.

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Причини пожежі поки не встановлені. Про постраждалих не повідомляється.

Відзначається, що всіх людей встигли евакуювати ще до приїзду пожежників.

Нагадаємо також в ніч на 28 квітня на Кустанайській вулиці в Москві лунали вибухи. Там згоріли сім автомобілів. Згорілі машини були припарковані біля житлового будинку. Пожежа поширилася на площі 40 квадратних метрів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Чи мали ці автомобілі відношення до силовиків поки-невідомо.

Крім того, на заході Москви горіла чотириповерхова будівля.

Нагадаємо, у столиці рф прогриміли вибухи і спалахнула багатоповерхівка, кадри.

Як повідомляла Politeka, у Росії об'єкт ворожого Міноборони охопило полум'я, все в диму: є жертви.

Також Politeka писала, що у російському Брянську полила нафтобаза, з'явилися кадри.