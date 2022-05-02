Как сообщают в Генштабе ВСУ на Лиманском направлении противник обстреливает подразделения украинских войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточивал на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

Также сообщается, что на Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной, усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

Кроме того враг развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в обороне ВСУ.

Впрочем враг несет значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, защитники Украины заметили скопление вражеской техники и отправили на "концерт Кобзона".

Также Politeka.net сообщала, что Нацгвардия с огоньком встретила врага, который шел на задание.

Кроме того Politeka.net писала возможна ли общая мобилизация в рф.