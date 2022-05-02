Наскільки ймовірна загальна мобілізація в Росії для війни з "нацистами всього світу", яку, на думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, Путін може оголосити 9 травня, оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив в інтерв'ю Politeka Online.
«Для Путіна-це приблизно постріл в голову, якщо вийти на трибуну і сказати, що ми оголошуємо нову війну. Він цю війну не може оголосити нормально. Ви ж подивіться, війни немає, є спеціальна військова операція", - заявив експерт.
Жданов зазначив, що така заява не має логіки, оскільки руйнує міф про незламність російської армії.
"Це може стати чорним лебедем для Путіна», - зазначив він.
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При цьому Жданов звернув увагу також на те як обережно з цим надходять в російських областях, що межують з Україною.
"...як вони сильно цю операцію під чужим прапором тягнуть, і як вони сильно готують суспільство до того, що через нібито терористичну діяльність України може бути введено воєнний стан і оголошена загальна мобілізація. Тільки в прикордонних областях", - заявив військовий експерт.
"Тому, я не думаю, що це можливо і тим більше, що на 9 травня, коли вони повинні вшановувати якусь перемогу. А замість перемоги він принесе розчарування-нова війна", - підсумував Олег Жданов.
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