Генштаб ВСУ сообщил, как обстоят дела на фронте на текущий момент, рассказав о действиях врага по всем направлениям.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от оккупационных войск россии. Несмотря на потери враг продолжает наступление на востоке и юге Украины. В Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит на фронте, дав актуальную сводку на вечер второго мая.

Отмечено, что на Изюмском направлении враг пытается идти в атаку по направлению Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.

"Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории российской федерации", - также отметили в Генштабе.

Пробует оккупант также взять под полный контроль над Рубежным, Попасной и продвинуться в сторону Лима и Северск.

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