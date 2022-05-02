Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от оккупационных войск россии. Несмотря на потери враг продолжает наступление на востоке и юге Украины. В Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит на фронте, дав актуальную сводку на вечер второго мая.
Отмечено, что на Изюмском направлении враг пытается идти в атаку по направлению Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.
"Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории российской федерации", - также отметили в Генштабе.
Пробует оккупант также взять под полный контроль над Рубежным, Попасной и продвинуться в сторону Лима и Северск.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
В Одесской области снова звучат взрывы, оккупанты нанесли ракетный удар: что известно
"Работает Байрактар": оккупантские катера поплатились за то, что сунулись на Одесчину, видео
Усилил войска: выяснилось, куда враг перебросил технику из-под Мариуполя и где еще будет наступление
«Спорткомплекс превратился в ритуальный зал»: в рф начали рассылать тела военных по домам
Напомним, на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов
А еще Politeka сообщала, что преследователь "Холостячки" Огневич снова объявился, звезда записала обращение
Также Politeka писала, что вышла замуж медсестра, которая потеряла обе ноги из-за взрыва, трогательное видео