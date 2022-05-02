Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, победительница "Маски" и "Холостячка" второго сезона. Известно, что артистку преследовал мужчина еще в январе текущего года. Тогда звезда обратилась к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Владимиру Зеленскому. Как оказалось, мужчина и сейчас преследует певицу. Об этом Злата сообщила в новых сторис в Инстаграм.

"Вы меня спрашивали о преследователе. Он продолжает делать свое дело. Жду возможности продолжить дело, которое ждет на судебное решение. Следующая сторис - один со скринов его сообщений мне и его лица. Он сейчас работает в такси "Болт", - написала Огневич.

После этого Злата обратилась к руководству "Болт", чтобы те уволили водителя, ведь он опасен для пассажиров.

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