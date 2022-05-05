Российские оккупанты нанесли удары по Краматорску посреди ночи, пострадали предварительно шесть человек.

В центре Краматорска, что в Донецкой области, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым районам. По предварительной информации, шесть человек получили ранения. Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик. Предварительно 6 раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о последствиях ракетных ударов по городу, которых оккупанты нанесли вечером 4 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. "Одна попала в объект транспортной инфраструктуры, повредив контактную сеть. Вторую ракету удалось сбить нашим силам ПВО. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших», – написал глава области.

Напомним, Оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой: "За геноцид украинцев и...".

Как сообщала Politeka, Кривой Рог прощается со своим воспитанником, ему было лишь 18: подробности трагедии.

Также Politeka писала, что "Закрывайте окна": кадры и подробности пожара, вспыхнувшего в Зоне отчуждения.