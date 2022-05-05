Разведчики также опубликовали список военных преступников и "награды" которыми их будут награждать.

Руководство страны-агрессора россии всячески поощряет своих солдат к совершению зверств против украинцев. Рф вручает захватчикам медали за расстрел мирных граждан Украины и дает им знаки отличия для ветеранов Второй мировой войны. Об этом стало известно Главному управлению разведки Минобороны.

Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта, которая дислоцируется в городе Белогорск, награждают медалями "жукова", "суворова", "за отвагу" и орденами "мужества".

Согласно указу о "медали жукова", награда предназначена для вручения ветеранам Великой Отечественной войны, органов НКВД, Вооруженных сил СССР и лицам перенесшим блокаду.

Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев.

Разведчики также опубликовали список военных преступников и "награды" которыми их будут награждать.

Напомним, Беларусь начала проверку сил реагирования: в британской разведке узнали, есть ли угроза для Украины.

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