В разных уголках россии продолжает бушевать пожар — уже 10 дней спасатели пытаются обуздать огонь в Сибирской тайге Курганской области, а в Минусинском районе Красноярского края вообще объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают Телеграм-каналы и публикуют кадры.
А прямо сейчас горят дачные сообщества в Хакасии, которая входит в Сибирский федеральный округ. Огонь охватил 225 гектаров, к тушению привлечены вертолеты. На кадрах видно, что огонь добрался к жилым домам, а над территорией поднимается густой дым.
Местные службы пытаются увести огонь от нескольких населенных пунктов, однако вероятности эвакуации не исключают. Среди причин пожаров – разрушенная экологическая система в тайге, варварские вырубки и отправки в Китай эшелонов российского леса.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Одна из самых успешных атак: вскрылось, кто помог Украине потопить "Москву"
"Оживить невозможно, но...": командир сгоревшей "Мрії" рассказал, что можно сделать
Лукашенко сделал неожиданное признание о «спецоперации» рф в Украине: «Если честно…»
"Кто-то снова неудачно покурил?": в россии сильный пожар сотряс Нижегородскую область, видео
Также известно, что леса горели в Ужурском, Бирилюсском, Ирбейском, Нижнеингашском, Каннском, Тасеевском, Боготольском, Рыбинском, Емельяновском, Березовском районах и Шариповском муниципальном округе.
Напомним, россия продолжает гореть: в Курске начался сильный пожар, виден с каждого района.
Как Politeka сообщала, на крупнейшем рынке Владикавказа рф вспыхнул пожар, густой дым накрыл окрестности.
Также Politeka писала, что в Киеве сильный пожар, здание охвачено огнем.