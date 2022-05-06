Местные службы пытаются увести огонь от нескольких населенных пунктов, однако вероятности эвакуации не исключают.

В разных уголках россии продолжает бушевать пожар — уже 10 дней спасатели пытаются обуздать огонь в Сибирской тайге Курганской области, а в Минусинском районе Красноярского края вообще объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают Телеграм-каналы и публикуют кадры.

А прямо сейчас горят дачные сообщества в Хакасии, которая входит в Сибирский федеральный округ. Огонь охватил 225 гектаров, к тушению привлечены вертолеты. На кадрах видно, что огонь добрался к жилым домам, а над территорией поднимается густой дым.

Местные службы пытаются увести огонь от нескольких населенных пунктов, однако вероятности эвакуации не исключают. Среди причин пожаров – разрушенная экологическая система в тайге, варварские вырубки и отправки в Китай эшелонов российского леса.

Также известно, что леса горели в Ужурском, Бирилюсском, Ирбейском, Нижнеингашском, Каннском, Тасеевском, Боготольском, Рыбинском, Емельяновском, Березовском районах и Шариповском муниципальном округе.

Напомним, россия продолжает гореть: в Курске начался сильный пожар, виден с каждого района.

Как Politeka сообщала, на крупнейшем рынке Владикавказа рф вспыхнул пожар, густой дым накрыл окрестности.

Также Politeka писала, что в Киеве сильный пожар, здание охвачено огнем.