Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка близ Лисичанска. Сейчас этот населенный пункт одна из горячих точек на Луганщине, потому что оккупанты пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в субботу, 7 мая, армия рф сбросила авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Предварительно известно, что там находились около 90 человек.

"После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс. В школе находилось около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается", - сообщил Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что в Донецкой области оккупанты сегодня убили четырех мирных жителей: двоих в Бахмуте и двоих в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, Защитник Мариуполя опубликовал пронзительное послание: "Время истекает...".

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