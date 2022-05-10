На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе остается еще более 100 гражданских.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В общей сложности в Мариуполе, по его данным, остается до 100 тысяч человек.

"Сама эвакуация длится по несколько дней. Одной из причин являются "фильтрационные лагеря" оккупантов", – сообщил Кириленко.

В то же время петиция с призывом к ООН и всем лидерам мира спасти с завода "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов и гражданских набрала более миллиона подписей.

Тем временем стало известно, что кроме дипломатического процесса идет подготовка к освобождению многострадального Мариуполя военным путем.

Об этом в интервью 24 каналу заявил экс-командир «Азова» Максим Жорин.

Жорин также поделился мнением, что первые полтора месяца было абсолютно реально провести военную деблокаду Мариуполя и этот процесс был возможен относительно небольшими силами. В частности, было сотни добровольцев, которые готовы были пойти деблокировать город, хотя это очень сложная и тяжелая операция. Сейчас же, по словам Жорина, провести одноэтапную деблокаду уже невозможно.

«Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой», - сообщил Жорин.

При этом экс-командир «Азова» отметил, что времени это занимает очень много, ведь надо дождаться доукомплектования техникой и артиллерией, но у тех, кто продолжает находиться на «Азовстали» и держать оборону этого времени нет.

«Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому – для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и в военному, – который в любом случае будем реализовывать", – объяснил Жорин, добавив, что это не операция для одного подразделения, а общевойсковая и масштабная.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент разблокировать военным путем Мариуполь невозможно.

«У Украины нет такого тяжелого оружия. Это не мнения, это выводы руководства нашей армии», - пояснил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что государство пытается освободить военных с «Азовстали» дипломатическим путем, но Россия отказывается отпускать их, пока они не сложат оружие и не сдадутся в плен.

«Для помощи в этом вопросе были приглашены переговорщики из следующих стран: Турция, Израиль, Швейцария. Попробовали решить этот вопрос Французская Республика, а также Организация Объединенных Наций и представители Международного комитета Красного Креста. Россия меняет военных только пленных на пленных – это ответ России. Других ответов не существует», - пояснял Зеленский.

Тем временем украинские защитники продолжают героическую оборону Мариуполя.

Напомним, в Сети появились кадры из фильтрационного лагеря для украинцев.

Также Politeka.net писала, что враг пытается зажать бойцов ВСУ в кольцо, ситуация тяжелая.

Кроме того Politeka.net сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл еще одну циничную цель оккупантов.