«Фільтраційні табори в с.Безимяне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, публікуючи відео з середини фільтраційного табору. За його словами, в його розпорядженні є не тільки унікальні кадри табору, а й подробиці знущання над людьми.

«Без перебільшень – це нова сторінка війського злочину росії, що відбувається прямо зараз», - підкреслив Андрющенко, назвавши побачене "справжнім гетто".

Радник мера Маріуполя розповів, що майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безимяне та в с. Козацьке Новоазовського району. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи, для ідентифікації особистості окупанти відібрали.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу (на відео школа в с. Безимяне) і вже четвертий тиджень насильно утримують, не дозволяючи покидати територію без конвою російських військових. Андрющенко зазначає, що умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах, медичної допомоги нема, вже зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей.

В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.

«В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших з затриманих. Триразове харчування справжньою баландою, в місті утриманні в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних» – розповів Андрющенко.

Документи у людей забрали, натомість видали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Тих, хто пробує втекти - повертають і б’ють.

Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю , залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. Також було повідомлено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для цього їх переодягнуть в форму українських солдат.

За словами Андрющенка, зворотній бік цього жаху – це доля жінок, що залишаються в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Окупанти тотально грабують домівки, навіть якщо у приміщенні є люди. Через страх згвалтування жінки на вулицю не виходять.

«Все це ще раз показує реалії окупації. Перетворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ», - підкреслив Андрющенко.

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