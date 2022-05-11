Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ. Так, враг штурмует на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
Чтобы закрепиться на захваченных территориях, враг проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка Херсонской области.
На Таврийском направлении оккупанты проводят демонстративные действия, чтобы, сковать действия подразделений Сил обороны, улучшают инженерное оборудование своих позиций, пополняют запасы.
В Преднистровье подразделения оперативной группы российских войск по-прежнему находятся в боевой готовности «Полная».
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В Генштабе ВСУ отмечают, что постоянный обстрел российскими войсками не позволяет провести полную эвакуацию гражданских лиц и раненых из зоны военных действий.
Всего на территории Донецкой и Луганской областей украинскими защитниками было отбито 12 атак врага. Среди уничтоженной за минувшие сутки техники помимо беспилотников «Орлан-10», танков, автомобилей, артиллерийских систем и тд есть также один вертолет Ми-24.
Напомним, появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон.
Также сообщалось, что министр Кулеба заговорил о освобождении всей Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что враг пытается зажать бойцов ВСУ в кольцо.